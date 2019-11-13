Эскильстуна, , 09:22 — REGNUM В городе Эскильстуна, расположенном в центральной части Швеции, банда преступников похитила студента прямо на улице и продержала его в машине девять часов. Об этом 12 ноября сообщило шведское издание Aftonbladet.

На записях камер видеонаблюдения банка, где было совершено преступление, похищенного удалось опознать вместе с одним из подозреваемых похитителей.

«Они пригрозили ему физической расправой, если он не последует за ними, — заявила прокурор Лиза Сантуш.

«Я был вынужден сесть в машину», — сказал студент. Он также рассказал полиции, что члены банды угрожали ему нанести увечья ножом.

«Они продержали его в машине около девяти часов. Они избили его и угрожали ему ножом. По словам потерпевшего, ему на голову надели какой-то капюшон или другой предмет одежды, пока он находился на заднем сидении со связанными руками», — заявила прокурор Лиза Сантуш.