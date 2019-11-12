Тамбов, , 22:08 — REGNUM Шесть миллионов рублей со счетов 80 пенсионеров похитила сотрудница банка в Сосновском районе Тамбовской области. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники полиции установили, что 60-летняя сотрудница коммерческого банка в течении четырёх лет совершала хищения со счетов клиентов. Женщина понемногу выводила деньги со счетов граждан и тратила их затем на личные нужды.

Всего в общей сложности было похищено шесть миллионов рублей со счетов 80 пенсионеров, открывших счета в банке. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

Подозреваемая полностью признала свою вину. Руководство банка уволило женщину, всем пострадавшим была выплачена компенсация. Банк собирается взыскать все деньги с подозреваемой. В настоящее время дело направлено в суд.

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