Нарьян-Мар, , 21:37 — REGNUM С 12 ноября в школы и детские сады Ненецкого АО по поручению губернатора запрещен вход взрослым, не имеющим специальный пропуск. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

«Если раньше многие родители, особенно первоклассников, доводили детей до класса, то сейчас это запрещено. Они не имеют права заходить дальше поста охраны. Каждому учителю выдан постоянный пропуск. В случае классных собраний учитель заранее составляет список, сдает охране, которая потом сверяет его с документами. Для встреч с педагогами у нас есть специально отведенный день — пятница. Там процедура аналогичная — учитель предупреждает пункт охраны, и родитель проходит по документам, — рассказал директор школы №1 Нарьян-Мара Юрий Канев.

Напомним, в НАО также готовятся к внедрению электронной системы безопасности, которая должна исключить проход посторонних лиц на территорию учреждений. Поводом для усиления мер безопасности послужило убийство ребенка в детском саду «Сказка». Как сообщало ИА REGNUM, убийцу на территорию детского сада пустил охранник, принявший его за одного из родителей.