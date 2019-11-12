Владивосток, , 21:29 — REGNUM Парапланерист упал на пляж с высоты около 120 метров в Приморском крае и практически не пострадал. Видео полёта и падения было опубликовано 12 ноября друзьями мужчины в социальной сети Instagram.

Инцидент произошёл возле мыса Вятлина на острове Русский. Параплан с пилотом сначала спокойно кружил над морем, затем подлетел к прибрежным скалам и стал терять высоту.

Крыло параплана потеряло жёсткость и пилот полетел вниз, прямо на берег пляжа и прибрежные камни. Упав на берег, мужчина практически не пострадал, отделавшись ушибами и царапинами.

Как предположил сам парапланерист, падение произошло из-за ошибки в пилотировании. Очень часто ветер в прибрежной зоне меняет направление и с этим может справится не каждый, даже опытный пилот.

Ранее ИА REGNUM сообщало о парапланеристе из Новосибирска, который был дважды оштрафован за один и тот же полёт с горы Белуха.

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