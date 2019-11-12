Курган, , 21:23 — REGNUM В Курганской области по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере арестован следователь регионального УМВД, который вёл дело бутлегеров. Аналогичная мера пресечения избрана судом для двух посредников во взятке, один из которых является полицейским, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Установлено, что в 2018 году через своих посредников следователь УМВД России по Курганской области получил не менее 1,6 млн рублей за освобождение от уголовного преследования фигурантов дела о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции, которое находилось у него в производстве.

По факту следователю предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя…»). Два его посредника обвиняются по ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве…»).