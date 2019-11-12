Гаага, Нидерланды, , 21:17 — REGNUM Мужчину, угрожавшего в социальной сети устроить взрыв за критику театрального грима «блэкфейс», задержан сотрудниками полиции в Нидерландах. Об этом 12 ноября сообщает издание NL Times.

49-летний житель Гааги опубликовал в социальной сети Facebook сообщение-угрозу выступающим против театрального грима «блэкфейс», который актёры традиционно используют для изображения чернокожих. Мужчина заявил, что устроит теракт с самоподрывом, если активисты не прекратят своих выступлений.

Как пояснил житель Гааги, таким образом он хочет защитить традицию празднования фольклорного фестиваля Синтерклаас, а также Рождества, которые не имеют никакого отношения к расизму. Также мужчина обвинил противников персонажа Чёрный Пит, который традиционно является помощником Санта-Клауса в Нидерландах, в том, что их цель — испортить детский праздник.

Пользователи соцсети написали заявление на мужчину в полицию, прокуратура приняла решение об аресте автора поста. В доме мужчины при обыске не было найдено ни взрывчатки ни ингредиентов для её изготовления. Сам задержанный выразил сожаление по поводу своего поста с угрозами. В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.

Синтерклаас это фольклорный праздник в честь одноимённого персонажа, который является аналогом Санта-Клауса в Нидерландах и Бельгии. На праздниках Синтерклааса сопровождает помощник Чёрный Пит, которого изображают чернокожим с помощью грима «блэкфейс». Образ Чёрного Пита неоднократно подвергался нападкам, так как в нём активисты усматривают признаки расизма.

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