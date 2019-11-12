Челябинск, , 20:44 — REGNUM Челябинская облпрокуратура начала проверку по факту ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным местных СМИ, инцидент произошёл 9 ноября на перекрёстке улицы Героев Танкограда и проспекта Ленина. Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. Несколько человек получили травмы.

Прокуратура заинтересовалась этим делом в связи с повышенным резонансом. Сотрудники ведомства планируют изучить режим отдыха и труда водителей на предприятии-перевозчике, проведение предрейсовых медосмотров и т.д.