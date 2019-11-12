Торонто, Канада, , 20:28 — REGNUM Вандалов, осквернивших мемориал солдатам, погибшим во время Первой мировой войны, разыскивает полиция в канадском городе Торонто. Об этом 12 ноября сообщает телеканал Global News.

Мемориальный комплекс расположен у здания мэрии в центральной части Торонто. Неизвестные вандалы написали на лицевой стороне памятника синей краской из баллончика строку «Вы не выполнили данное нам обещание».

Эта строка является цитатой из знаменитого стихотворения «На полях Фландрии» канадского поэта и участника Первой мировой войны Джона Макрея.

Стоит отметить, что 11 ноября в Канаде отмечается День поминовения, приуроченный к дню окончания Первой мировой войны. В этот день в стране принято вспоминать всех канадцев, погибших в различных войнах.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении памятника жертвам терактов в Париже.

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