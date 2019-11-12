Бангкок, , 19:10 — REGNUM В Таиланде отставной генерал полиции расстрелял в зале суда своего оппонента и его адвоката, сообщает 12 ноября газета «Тхаи Рат».

Шестидесятисемилетний генерал-майор полиции в отставке Тханин Чантратхип десять лет судился из-за земельного участка.

Утром он явился в суд провинции Чантхабури и вместе с соперниками по процессу ожидал судебного решения. Через некоторое время между ними началась ссора, переросшая в обмен словесными оскорблениями.

В ходе конфликта генерал-майор полиции Тханин Чантратхип выхватил пистолет и выпустил всю обойму в истца, его адвоката и родственников.

Адвокат и истец были убиты на месте. Жена истца и один из юристов были ранены.

Охранник суда открыл огонь по стрелявшему и ранил отставного генерала, скончавшегося позднее в больнице.

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