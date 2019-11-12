Сеул, , 19:20 — REGNUM В результате государственной проверки 100 самолётов Boeing 737 NG в 13 машинах обнаружены трещины. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на доклад министерства транспорта.

Всего в стране используется 150 подобных самолётов, однако в первую очередь были проверены совершившие свыше 20 тысяч полетов. Трещины были обнаружены в пяти самолётах Korean Air, трёх Jin Air и Jeju Ai и двух — Eastar Jet. Их эксплуатация была временно приостановлена до выяснения причин случившегося и устранения дефектов. На каждый самолёт требуется около двух недель, так что в полном составе они вернутся к полетам лишь в 2020 году. Boeing уже отправил в Южную Корею команду инженеров для оказания содействия и проведения инспекции.

Отмечается, что к 25 ноября министерство транспорта проверит оставшиеся 50 самолётов, а также обяжет авиакомпании проводить подобные процедуры регулярно.