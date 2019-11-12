Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Ответ на письмо, которое было брошено в бутылке в Атлантический океан в 2010 году, получил студент в США. Об этом 12 ноября сообщает телеканал CNN.

Американский студент в возрасте девяти лет написал письмо, запечатал его в бутылку и бросил в океан в городе Рокпорт в американском штате Массачусетс. В письме студент, а тогда ещё маленький мальчик, рассказал о том, что он любит, и попросил откликнуться получившего послание.

Студент признался, что за девять лет забыл об этом эпизоде и о самом существовании письма. Но через девять лет ему пришёл ответ на послание. 10 октября бутылку с письмом обнаружил на берегу Франции между городами Конти и Мимизан местный житель, подписавшийся Ж. Дюбуа.

Француз ответил на послание студента, отметив, что понадобилось девять лет, чтобы преодолеть шесть тысяч километров, которые теперь разделяют автора письма и его случайного адресата. Американец выложил полученное от Дюбуа письмо в Twitter и пояснил, что хотел бы познакомиться с автором ответного письма. Сообщение стало так популярно, что его увидел сам Дюбуа и ответил студенту в соцсети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в американском штате Флорида 18-летнего юноши, который пытался найти киллера через социальную сеть Instagram.

Читайте ранее в этом сюжете: В США задержан 18-летний юноша, искавший киллера через Instagram