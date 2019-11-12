Лима, , 18:24 — REGNUM Как минимум 15 человек погибли, ещё 20 получили травмы при падении в пропасть автобуса на северо-западе Перу. Об этом 12 ноября сообщает газета El Comercio.

Авария произошла около 04:00 по местному времени в провинция Отуско, регионе Ла-Либертад на грунтовой дороге. Автобус компании Ibatursa с 35 пассажирами направлялся из населенного пункта Калланкас в город Трухильо.

По предварительным данным, автобус свалился в пропасть с высоты 200 метров. На месте погибли 15 человек, ещё 20 пострадавших были доставлены в больницу города Отуско.

Причины аварии устанавливаются. Предварительно, причиной падения автобуса могла стать потеря ориентации водителем из-за поднявшейся на грунтовой дороге пыли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом, перевернувшемся на повороте в Перу. В результате аварии погибли два человека, ещё 30 получили травмы.

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