Чебоксары, , 17:37 — REGNUM В Чувашии отменён приговор генеральному директору ООО «Коммунальные технологии», которого в июле 2019 года Калининский райсуд Чебоксар оштрафовал на 190 тыс. рублей за злоупотребление полномочиями. Соответствующее судебное решение принято по итогам рассмотрения апелляции прокуратуры, пишет «Коммерсант».

Приговор суда первой инстанции отменила судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры. Гособвинение настаивало на ужесточении наказания. Уголовное дело в отношении руководителя КТ будет возвращено в региональное надзорное ведомство с целью «устранения препятствий его рассмотрения судом».

Как сообщало ИА REGNUM, приговор по уголовному делу директора КТ был вынесен в конце июля 2019 года Калининским районным судом Чебоксар. Следствием и судом установлено, что с августа 2015 года по июнь 2016 года в результате противоправных действий злоумышленника услуги, оказанные для «Коммунальных технологий», были оплачены фактически дважды. Ущерб следствие оценили почти в 24 млн рублей. Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), назначив 190 тыс. рублей штрафа.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор «Коммунальных технологий» в Чувашии оштрафован за злоупотребления