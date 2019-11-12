Магнитогорск, Челябинская область, , 17:22 — REGNUM В Магнитогорске местный житель до смерти забил своего земляка. Мужчина скончался в больнице через два месяца, сообщает пресс-служба челябинского управления СКР.

Нападение произошло 31 марта на перекрёстке улиц Завенягина и Ворошилова. Поводом стал конфликт на дороге. Пострадавший получил серьёзные травмы головы, от которых позднее скончался.

Органы СКР завели дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью пострадавшего, которое повлекло его гибель. В ходе расследования был задержан 41-летний гражданин. Сейчас он арестован.