Оренбург, , 17:27 — REGNUM Тела четырёх мужчин, погибших во время рыбалки, были извлечены спасателями из воды на Кумакском водохранилище в Ясненском городском округе Оренбургской области. Об этом 12 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, пятеро мужчин отправились на рыбалку на водохранилище, находящееся в пяти километрах от села Кумак. Из-за недостаточно крепкого льда один из мужчин провалился под лёд, трое других бросились к нему на помощь и тоже оказались в воде.

В результате утонули четверо мужчин. Пятый вызвал на место происшествия спасателей, которые начали поиск утонувших. На месте ЧП работали 23 человека, восемь единиц техники и две лодки.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 12 ноября. В 15:25 мск все четыре тела были извлечены из воды.

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