Венеция, Италия, , 17:21 — REGNUM Уровень воды достиг отметки 127 см в центре Венеции, что привело к подтоплению многих зон города. Об этом 12 ноября сообщает издание La Nuova.

Критическим для Венеции считается поднятие уровня воды на 130 см, специалисты считают, что вода, поднявшаяся до такого уровня, способна навредить архитектурно-историческому наследию города.

Площадь Святого Марка оказалась затоплена на 70 см, вода вошла во внутренние помещения собора Святого Марка, что случалось лишь шесть раз за последние 12 столетий. Затопление произошло из-за характерного для Венеции феномена «высокой воды», который наблюдается осенью или весной, связан с повышением уровня моря из-за приливов и часто усугубляется благодаря различным климатическим явлениям.

В этом сезоне ситуация обострилась из-за дождливой погоды и сильного ветра со стороны Адриатического моря. Эффективных способов защиты от феномена «высокой воды» не существует. В Венеции уже не один десяток лет строится сложная барьеров «Моисей», но в строй она не введена. Но по оценкам экспертов, даже при условии работы этой системы площадь Святого Марка всё равно будет затапливать из-за её расположения посреди лагуны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наводнении в Италии. От наводнения пострадали южные регионы страны, в ряде провинций закрыты школы и другие госучреждения.

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