Тверь, , 16:52 — REGNUM Одно из зданий знаменитых Морозовских казарм в Твери загорелось днём 12 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре по улице Двор Пролетарки поступило в 15:17.

Пожар Vk@vktver

На место пожара отправлены спасатели из четырёх пожарных частей города, а также специализированная пожарно-спасательная часть, дежурная смена службы пожаротушения, оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области».

По данным МЧС России, на месте пожара — сильное задымление. По данным Tverigrad, площадь пожара превышает 50 квадратных метров, пламя перекинулось на третий этаж и кровлю. Из здания эвакуированы около 20 человека, в том числе дети.

Историко-архитектурный комплекс общественных промышленных и хозяйственных зданий «Морозовские казармы» (также носит названия Двор Пролетарки, Морозовский городок) был построен для «Товарищества Тверской мануфактуры» в 1856 — 1913 годах.