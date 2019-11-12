Москва, , 16:48 — REGNUM ДТП с участием беспилотного автомобиля компании «Яндекс» произошло на западе столицы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

"Сегодня утром в районе Аминьевского шоссе произошло ДТП по вине водителя, находившегося за рулем беспилотного автомобиля. В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что попавший в ДТП водитель временно отстранён от тестирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая численность автомобилей в российском каршеринге составляет порядка 27 тысяч автомобилей.

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