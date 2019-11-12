Великий Новгород, , 16:46 — REGNUM В Новгородской области возможны подтопления приусадебных участков, автомобильных дорог, низководных мостов в городе Великий Новгород и в Старорусском районе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом предупреждает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз Новгородского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 13−14 ноября уровень воды в реке Полисть в городе Старая Русса достигнет неблагоприятной отметки, которая составляет 460 см над нулём поста. За сутки вода в Полисти поднялась на 28 см и 12 ноября достигла отметки 457 см.

Кроме того, по данным Новгородского гидрометцентра, 13−15 ноября ожидается достижение неблагоприятной отметки на гидрологическом посту реки Волхов в Великом Новгороде — это 562 см над нулём поста.

Напомним, в администрации Великого Новгорода сегодня, 12 ноября, заявили о том, что до опасной отметки «ещё есть запас»: в городском управлении по делам ГО и ЧС назвали критическим для Великого Новгорода уровень воды в Волхове на отметке 620 см.

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