Рим, , 16:36 — REGNUM В акватории Мексиканского залива итальянское судно подверглось нападению пиратов, сообщает 12 ноября агентство Adnkronos.

Вооружённые огнестрельным оружием пираты догнали судно на двух катерах, поднялись на борт и напали на экипаж.

На борту судна в этот момент находилось 35 человек экипажа. Двое моряков получили ранения.

На данный момент неизвестно, насколько серьёзно пострадали моряки и чем завершилось нападение пиратов.

Как сообщало ИА REGNUM, пиратские нападения на суда производятся либо с целью ограбления, либо для захвата экипажа в заложники с целью получения выкупа. Реже пираты захватывают судно вместе с грузом.

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