Венеция, Италия, , 16:34 — REGNUM Мощные ливни и сильный ветер, которые обрушились на Италию, привели к наводнениям в ряде регионов страны, передаёт Sky во вторник, 12 ноября.

Больше всего от наводнения пострадали южные регионы страны. В ряде провинций закрыты школы и введен ряд других ограничений.

Также в числе основных пострадавших — Венеция: вода достигла не только городских площадей, но и внутренних помещений собора святого Марка, что произошло лишь в 6 раз за последние 12 веков.