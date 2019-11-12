Воронеж, , 16:31 — REGNUM Жительница Воронежской области заказала за границей препарат для снижения веса и оказалась фигуранткой уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 12 ноября, партию препарата для снижения веса под названием «Волшебные бобы», содержащего сильнодействующее вещество, изъяли сотрудники Воронежской таможни в посылке, предназначавшейся частному лицу.

Молодая женщина была задержана в одном из отделений службы экспресс-доставки в Воронеже — при получении посылки из-за рубежа. В посылке находилось 30 картонных коробок в разобранном виде с надписью «Циклональное похудание Волшебные бобы» и 120 блистеров золотистого цвета с капсулами порошкообразного вещества, всего — 1080 капсул.

«Согласно заключению эксперта, капсулы содержат сильнодействующее вещество сибутрамин. Общая расчетная масса содержимого капсул — свыше 300 граммов. Возбуждено уголовное дело», — сообщил заместитель начальника Воронежской таможни по правоохранительной деятельности Александр Сарамков.

Отметим, что в октябре этого года в Читинской области при попытке провоза с территории КНР капсул для похудения (в их числе были те самые «Волшебные бобы») была задержана гражданка РФ. В отношении неё возбуждено дело.