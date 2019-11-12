Клин, Московская область, , 16:56 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Московской области. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 15:40 мск возле населенного пункта Решоткино Клинского городского округа, на 540 километре автодороги А-108 МБК. Столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом и легковой автомобиль.

В результате аварии погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работаеют сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

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