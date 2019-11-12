Париж, , 16:10 — REGNUM Землетрясение, обрушившееся на департамент Дром, оказалось одним из сильнейших в столичной Франции за последние 50 лет, передает BFM TV.

В результате землетрясения было повреждено почти 250 домов, около тридцати — разрушено, а четверо человек получили ранения.

Согласно данным центрального сейсмологического бюро Франции, землетрясение, произошедшее 11 ноября, стало одним из сильнейших с 1962 года.

Известно, что землетрясения в Тейле (11 ноября 2019 г.), в Барселоннет (7 апреля 2014 г.) и у побережья Корсики (7 июля 2011 г.) считаются самыми сильными землетрясениями за последнее десятилетие.

Напомним, землетрясение в Буш-дю-Рон в 1909 году унесло жизни по меньшей мере 46 человек и почти 250 получили ранения.

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