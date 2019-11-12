Франкфурт-на-Майне, Германия, , 16:15 — REGNUM Полиция города Оффенбах в Германии задержала 12 ноября трех иностранцев по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщил портал Swissinfo. ch со ссылкой на правоохранителей города Франкфурт-на-Майне.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации журналистов, в операции принимало участие около 170 силовиков. Задержанным от 21 до 24 лет. Их подозревают в подготовке теракта с применением взрывчатки и огнестрельного оружия. Один из задержанных является гражданином Македонии, двое других — Турции.

Сообщается, что все трое признались в сотрудничестве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). По данным полиции, в квартире, где проживали подозреваемые, обнаружено «множество улик».

Напомним, 15 августа в Германии выдвинули обвинения в отношении трех граждан Ирака. Их также обвинили в подготовке теракта.