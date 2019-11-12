Владимир, , 15:58 — REGNUM Во Владимирской области полиция проводит проверку по факту видеозаписи, на которую попал привязанный к столбу мужчина. Об этом 12 ноября сообщает ГТРК «Владимир».

Очевидцы утверждают, что на видео попал самосуд, который учинили в городе Вязники на Соборной площади. Мужчину привязали скотчем к столбу и повесили на шею табличку с нецензурной надписью.

Авторы видео не помогли мужчине освободиться, а продолжили выкрикивать в его адрес нецензурную брань. Ролик разлетелся по соцсетям, и теперь полиция разыскивает героев видел. При этом отмечается, что ни очевидцы расправы, ни пострадавший в правоохранительные органы не обращались.