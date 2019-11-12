Уфа, , 15:56 — REGNUM Бывшая сотрудница прокуратуры и ее отец, которых обвиняют в посредничестве во взяточничестве, предстанут перед судом в Уфе. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Башкирии.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, в конце 2017 года помощник прокурора Советского района Уфы, разговаривая с коллегой из прокуратуры одного из отдаленных районов Башкирии, узнала, что коллега хотел бы перевестись в прокуратуру столицы республики.

По версии следствия, подозреваемая предложила коллеге попросить ее отца, который дружил с прокурором Советского района Уфы. Подозреваемая рассказала отцу о трудностях своего коллеги в переводе по службе.

Следователи считают, что в начале прошлого года отец подозреваемой встретился с сотрудником прокуратуры, который хотел перевестись, и сообщил, что ему необходимо передать 550 тысяч рублей для решения данного вопроса.

Сначала сотрудник прокуратуры согласился и передал оговоренную сумму, но потом осознал, что данные действия носят противоправный характер, и обратился в органы правопорядка.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Обвиняемые свою вину в совершенном преступлении признали в ходе следствия.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.