Владимир, , 15:36 — REGNUM В городе Владимире в ночь с 11 на 12 ноября сгорел дома на территории садоводческого товарищества Сунгирь-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре диспетчеры получили в 3:20. Общая площадь, охваченная огнём, составила 16 квадратных метров. Тушили пожар восемь человек из пожарных подразделений Владимирского гарнизона с тремя единицами техники.

Спасатели сообщили об одном пострадавшем. По информации местных СМИ, на месте нашли тело 37-летнего мужчины.