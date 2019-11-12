Луцк, Украина, , 15:34 — REGNUM В Волынской области Украины семья отравилась неизвестным веществом, сообщили 12 ноября в пресс-службе Национальной полиции страны.

В селе Яромель местные жители обнаружили супружескую пару в бессознательном состоянии. Мужчина, женщина и семимесячный ребёнок были госпитализированы.

«По клинике это совершенно не похоже на отравление грибами. Пациенты были доставлены в бессознательном состоянии в отделение детоксикации острых отравлений и диализа, где проводилась интенсивная терапия. Несмотря на это, мужчина ночью скончался», — рассказал директор Луцкой городской клинической больницы Андрей Смольянинов.

Тело мужчины было направлено на экспертизу для выяснения причин смерти. Женщина находится в тяжёлом состоянии. Никаких прогнозов относительно её выздоровления врачи не дают.

Полицейские предполагают, что семья могла отравиться грибами или суррогатным алкоголем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве на поминках отравились 14 человек, в их числе один ребёнок.

Читайте также: В Киеве на поминках отравились 14 человек