Луцк, Украина, 12 ноября 2019, 15:34 — REGNUM В Волынской области Украины семья отравилась неизвестным веществом, сообщили 12 ноября в пресс-службе Национальной полиции страны.
В селе Яромель местные жители обнаружили супружескую пару в бессознательном состоянии. Мужчина, женщина и семимесячный ребёнок были госпитализированы.
Тело мужчины было направлено на экспертизу для выяснения причин смерти. Женщина находится в тяжёлом состоянии. Никаких прогнозов относительно её выздоровления врачи не дают.
Полицейские предполагают, что семья могла отравиться грибами или суррогатным алкоголем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве на поминках отравились 14 человек, в их числе один ребёнок.
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