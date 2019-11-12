Кигали, , 15:32 — REGNUM В воскресенье, 10 ноября, руандийские полицейские застрелили двух угандийцев в северо-западном районе Нягатаре на фоне напряженности на границе между двумя восточноафриканскими странами. Об этом передает ВВС Africa.

По сообщениям руандийской полиции, двух подозреваемых застрелили за «незаконное пересечение границы и нападение на сотрудников полиции».

Напомним, что Руанда закрыла сухопутную границу с Угандой в феврале после того, как две страны обменялись обвинениями во вмешательстве во внутренние дела друг друга. Дипломатический конфликт вынудил торговцев в обеих странах прибегнуть к контрабанде.

«Контрабандисты проявляли агрессию и напали на полицейских, которые отреагировали, застрелив [их] в целях самообороны», — говорится в заявлении полиции Руанды.

В Уганде заявили о расследовании этого инцидента, добавив, что трое ее граждан, причастных к инциденту, «бежали обратно на свою территорию».

По данным журналистов, на прошлой неделе два гражданина Руанды были застрелены, когда они якобы пытались вывезти батат из Уганды.

Перестрелки происходят несмотря на то, что президенты двух стран встретились в столице Анголы, Луанде, в августе и договорились о прекращении политической напряженности.

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