Уфа, , 15:30 — REGNUM В Башкирии установили причину гибели водителя «Камаза», который работал на сахарном заводе. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 3 сентября 2019 года. «КамАЗ», которым управлял 61-летний водитель ООО «Раевсахар» Альшеевского района Бакширии, съехал в пруды-накопители ООО «Раевсахар», опрокинулся и утонул.

Опрокинувшийся грузовик и труп водителя обнаружили только спустя 4 часа.

Отмечается, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» зафиксировала, что водитель в месте сужения дороги двигался со скоростью 21 километр в час, хотя скорость на этом участке дороги не должна была превышать пяти километров в час. Колёса «КамАЗа» пошли под косогор дамбы. В результате грузовик три раза перевернулся и затонул в пруду.

В ходе проверки было установлено, что причинами несчастного случая стали превышение водителем скорости и ненадлежащая организация производства работ. На предприятии не была проведена оценка профессиональных рисков. Кроме этого, отсутствовали знаки, которые устанавливали бы скоростной режим на дорогах участка прудов-накопителей. Также не был организован контроль за движением водителей, которые разгружают отходы сахарного производства.

По словам чиновников, предприятие и должностные лица, которые допустили нарушения требований охраны труда, оштрафованы.