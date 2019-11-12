Республика Хакасия, , 15:17 — REGNUM Следствие устанавливает обстоятельства гибели семейной пары в результате пожара в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о трагедии поступило в следственные органы рано утром 12 ноября. При тушении пожара в двухэтажном частном доме в селе Подсинее Алтайского района обнаружили тела 48-летних мужчины и женщины, являвшихся супругами.

Их 18-летняя дочь смогла спастись, выбравшись по лестнице, приставленной к балкону второго этажа.

Проводится проверка. Одна из версий произошедшего — неисправность печного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канском районе Красноярского края на пожаре в частном доме 12 ноября погиб четырёхлетний ребёнок.

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