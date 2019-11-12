Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Общее количество пострадавших в результате прорыва паропровода, проходящего в непосредственной близости от завода пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге, составило четыре человека. Двое пострадавших госпитализированы, их жизнь вне опасности. Об этом сообщил 12 ноября официальный представитель «Балтики».

Место прорыва паропровода АО «Балтика»

Напомним, дефект на паропроводе, принадлежащем ГУП «ТЭК СПб», произошел 11 ноября около 17 часов. Первоначально сообщалось о двоих пострадавших.

Как сегодня уточнили на «Балтике», госпитализированы две сотрудницы предприятия. У одной из женщин, 1995 года рождения, — ожоги первой и второй степени, поражено до 5% тела. Пострадавшая находится в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в стабильном состоянии. У второй пострадавшей, 1965 года рождения, медиками диагностированы ушибы, порезы, а также подозрение на сотрясение головного мозга. Она также находится в больнице.

«В результате аварии также пострадали два сотрудника подрядных организаций, сотрудничающих с «Балтикой». У одного из них (сотрудника компании, занимающейся ремонтом инженерных сетей) — резаные раны головы и кисти руки, у второго (водителя автобуса, занимающегося развозкой сотрудников «Балтики») — порез пальца. После оказания первой медицинской помощи они отправились домой», — рассказали в пивоваренной компании.

Компенсации пострадавшим будут выплачены в соответствии с заключенным ГУП ТЭК договором страхования ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов, добавили на «Балтике».

Кроме того, прорыв нанес ущерб имуществу компании. В частности, пострадали главное административное здание и здание службы продаж. Размер ущерба оценивается. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

После аварии специалисты ГУП «ТЭК СПб» перекрыли паропровод, поэтому вероятность его повторного прорыва исключена. Однако до сих порт остается риск просадки грунта и разрушения асфальтобетонного покрытия. По этой причине запрещено перемещение людей и парковка автотранспорта вдоль 6-го Верхнего переулка (левая сторона).

«В настоящее время специалисты «Балтики» совместно со специалистами ГУП «ТЭК» исследуют грунты в непосредственной близости от завода компании для того, чтобы убедиться в том, что отсутствует опасность проседания почвы. Территория происшествия в связи с этим перекрыта», — разъяснили представители пивоваренной компании.

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