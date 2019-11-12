Санкт-Петербург, 12 ноября 2019, 15:02 — REGNUM Следствие решает вопрос о назначении психиатрической экспертизы петербургскому историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве своей возлюбленной. Об этом сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.
«Этот вопрос решится следствием в ближайшее время», — сказал защитник ТАСС.
Обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ 24-летней Анастасии Ещенко историку предъявили 11 ноября. В суде бывший преподаватель университета признался в преступлении и объяснил, что убил девушку из-за конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, Соколов назвал Ещенко идеальным созданием, которое превратилось в «существо из страшной сказки».
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