История вопроса

9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге из реки Мойки извлечен мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого были обнаружены две женские руки, а также травматический пистолет. Один из основателей реконструкторского движения, специалист по эпохе Наполеона, кавалер французского ордена Почетного легиона Олег Соколов признался в убийстве своей 24-летней аспирантки выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой состоял в близких отношениях.





