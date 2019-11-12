Уфа, , 15:04 — REGNUM Реконструкция железобетонного канализационного коллектора в Уфе проводится инновационным методом. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, реконструкция коллектора диаметром 1 метр протяженностью 500 метров по улице Рихарда Зорге проводится из-за его износа. При этом работы проводятся методом санации коллектора.

Отмечается, что уникальность данного метода состоит в том, что работы идут без демонтажа дорожного полотна, бестраншейным методом. В коллектор заводят полимерный рукав, который полимеризуется под воздействием нагретой воды.

По словам начальника службы по капитальному ремонту и строительству МУП «Уфаводоканал» Владимира Молочкова, работы будут завершены до конца текущего месяца.