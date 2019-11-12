Будапешт, , 15:00 — REGNUM Российских болельщиков, задержанных в Будапеште во время беспорядков перед матчем между московским ЦСКА и венгерским ФК «Ференцварош», освободили из-под стражи. Сообщение об этом 12 ноября опубликовало на своей странице в Facebook посольство РФ в Венгрии.

В публикации посольства говорится, что граждан России отпустили еще 10 ноября. В сообщении отмечается, что освобождения получилось добиться после «тесного взаимодействия» российских дипломатов с властями Венгрии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посольство РФ сообщило, что «в рамках локализации беспорядков» в Венгрии 7 ноября были задержаны два болельщика из России. По данным «Спорт-Экспресс», беспорядки и атаки на «армейцев» начали венгерские болельщики.

Стоит отметить, что ЦСКА сыграл с «Ференцварош» с ничейным результатом 0:0.