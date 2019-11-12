Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Полицейские задержали в Петербурге ранее судимого гражданина, который жестоко избил девятилетнего сына своей сожительницы в ходе «воспитательной» беседы, а затем попытался выдать травмы ребенка за «спортивные». В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Как рассказали 12 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 5 ноября полицейским стало известно о госпитализации мальчика с тяжелыми травмами из жилого дома на проспекте Маршала Говорова. Ученик 3-го класса получил повреждения головы, множественные ушибы лица, конечностей и туловища.

Сотрудники угрозыска и полиции Кировского района Петербурга установили, что к избиению причастен 34-летний сожитель матери ребенка, уроженец республики Марий Эл, проживающий без регистрации на съемной квартире с женщиной и ребенком. Он был ранее судим за кражу.

После случившегося мужчина скрывался, но был найден и задержан. По его версии, мальчик получил травму якобы во время занятий боксом. Однако эта версия полностью опровергается данными, полученными следствием.

Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили головное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). 11 ноября подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Кроме того, решается вопрос о привлечении матери мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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