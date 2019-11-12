Фергана, Узбекистан, , 14:32 — REGNUM В результате отравления бытовым газом в Риштанском районе Ферганской области Узбекистана погибли два ребенка, сообщает 12 ноября издание «Газета.uz» со ссылкой на генеральную прокуратуру республики.

В ведомстве отметили, что трагедия произошла в частном жилом доме, который отапливается самодельной газовой печью. Сестры находились в ванной комнате, когда произошла остановка подачи газа с последующим включением. Девочки скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября на улицах Самарканда начали регулярно транслировать информационные ролики об опасности отравления угарным газом из-за участившихся смертельных случаев. В МЧС заявили, что отравления угарным газом происходят из-за использования самодельных обогревательных приборов.

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