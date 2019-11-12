Красноярск, , 14:30 — REGNUM В Красноярске сотрудники ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд, который был обнаружен при проведении земельных работ на улице Ольховой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, поступило в Росгвардию 12 ноября из полиции. На место прибыли сотрудники группы инженерно-технического отдела ОМОН. Осмотрев предмет, специалисты сделали вывод, что это артиллерийский снаряд со следами глубокой коррозии.

Взрывотехники ОМОН вывезли снаряд в безопасное место, где уничтожили накладным зарядом.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года житель деревни Кош-Елга Бижбулякского района Башкирии нашёл на своем участке корпус артиллерийского снаряда времен Гражданской войны.

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