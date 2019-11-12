Уфа, , 15:12 — REGNUM Директора крымского санатория «Юбилейный» обвиняют в Башкирии в неэффективном расходовании бюджетных инвестиций. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения при освоении бюджетных инвестиций республики, которые были выделены на создание в городе Евпатории санаторно-курортного комплекса ООО Санаторий «Юбилейный».

При проведении проверки представители прокуратуры Башкирии установили, что директор санатория и его заместители неэффективно расходовали деньги при оплате авиаперелетов, такси, питания, и аренде жилья. Кроме этого, отмечают в ведомстве, они подозреваются в необоснованном начислении стимулирующих выплат на общую сумму свыше 7,4 млн рублей.

В связи с этим сотрудники прокуратуры Башкирии подняли вопрос о необходимости возврата причиненного ущерба.

В настоящий момент представители АО Санаторий «Янган-Тау», который является собственником санатория «Юбилейный», подали в Арбитражный суд республики иск о взыскании с директора ООО Санаторий «Юбилейный» более 7,4 млн рублей.

Реальное возмещение ущерба находится на контроле надзорного ведомства.