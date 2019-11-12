Магас, , 14:25 — REGNUM В Ингушетии 11 ноября был ранен житель города Назрань. 35-летний пострадавший доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением. В настоящее время ведется розыск преступников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МВД.

По данным ведомства, преступление было совершено на улице Московская. Удар ножом нанес в драке неустановленный гражданин. Предварительно установлено, что к преступлению может быть причастен 27-летний знакомый пострадавшего.

Мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к нападению на местного жителя, продолжаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года во дворе Республиканской клинической больницы в Ингушетии неизвестные лица напали на сотрудников полиции. Стражи порядки были вынуждены открыть стрельбу в воздух. Позже было установлено, что нападавшие прибыли забрать своего родственника и учинили конфликт, из-за того, что его не хотели выписывать.