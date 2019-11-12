Тюмень, , 14:22 — REGNUM По факту смерти курсанта Тюменского военно-инженерного училища Минобороны РФ проведёт проверку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, 12 ноября стало известно, что в Тюмени от менингококкового менингита скончался курсант высшего военно-инженерного командного училища. Для профилактики 21 курсант был направлен в областную инфекционную больницу.

Один из товарищей умершего обратился с петицией к к главе региона Александру Моору и министру обороны России Сергею Шойгу, в которой обвиняет командира роты и медика училища в смерти курсанта.

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