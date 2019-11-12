Уфа, , 14:21 — REGNUM АО «Полиэф» в Башкирии выплатит крупные штрафы за нарушения природоохранного законодательства. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в июле 2019 года был зафиксирован факт гибели рыбы в реке Изяк. По данном факту Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой была проведена проверка деятельности АО «Полиэф», в ходе которой было установлено, что предприятие допустило разлив ливневых и сточных вод, из-за чего и произошло загрязнение реки и прилегающего к предприятию леса химическими веществами.

Отмечается, что общая сумма причиненного ущерба природе составила более 9 млн рублей.

Сообщается, что АО «Полиэф» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) и ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования).

Кроме этого, контролирующие органы составили в отношении данного юридического лица протоколы об административных правонарушениях. По словам сотрудников надзорного ведомства, общая сумма штрафов, наложенных на предприятие, превышает 1,3 млн рублей.

Помимо этого, к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц предприятия.