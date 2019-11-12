Канский р-н, , 14:01 — REGNUM В Канском районе Красноярского края следствие устанавливает обстоятельства пожара, в котором погиб ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о возгорании в частном доме в посёлке Дорожный поступило в следственные органы рано утром 12 ноября.

По предварительным данным, в момент возгорания в доме находился мужчина с двумя детьми. Он смог выбраться и вывести из огня старшую 12-летнюю дочь. Младшую четырёхлетнюю девочку спасти не удалось.

По данному факту проводится проверка. Одна из версий — неисправность печного отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в деревне Соузга Республики Алтай очевидцы спасли из горящего дома пенсионерку и ребёнка.

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