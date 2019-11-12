Пусан, Южная Корея, , 14:06 — REGNUM Двух граждан России, которые в Республике Корея спрыгнули с парашютом с небоскреба, задержала местная полиция. Об этом сообщила 12 ноября телекомпания YTN.

По данным журналистов канала, туристы из России, чтобы выполнить прыжок, без разрешения забрались на крышу 178-метрового здания в городе Пусан. Приземлиться у них получилось на крышу дома по соседству.

Сообщается, что во время исполнения своего опасного трюка любители бейсджампинга (прыжки с парашютом с неподвижных объектов) снимали все на видео.

Напомним, в августе 2019 года в Ингушетии проходил Международный фестиваль по бейсджампингу. Экстремалы прыгали с горы Цей-Лоам, высота которой составляет более 3 тыс. метров.