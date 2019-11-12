Тюмень, 12 ноября 2019, 13:51 — REGNUM Курсант Тюменского военно-инженерного училища обвиняют медицинскую сестру и командира роты в смерти своего товарища от вирусного менингита. Об этом он заявил в петиции к главе региона Александру Моору и министру обороны России Сергею Шойгу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Автор петиции сообщает, что «командир роты видел сыпь на конечностях, она была два дня, а это признак менингита».
Напомним, 12 ноября департамент здравоохранения Тюменской области сообщил о смерти от вирусного менингита курсанта Тюменского военно-инженерного училища и профилактической госпитализации 21 его сокурсника.
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