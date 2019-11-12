Северский район, Краснодарский край, , 13:47 — REGNUM Проверку по факту возникновения лесных пожаров на территории Афипского лесничества в Северском районе Краснодарского края начала прокуратура, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 12 ноября.

В рамках проверки прокуроры намерены установить причины возгорания лиственной подложки, а также дадут оценку полноты мер, принятых уполномоченными органами для ликвидации очагов возгорания и недопущения распространения огня.

«В настоящее время ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры района, выстроен порядок оперативного взаимодействия с руководителями экстренных служб, задействованных в ликвидации пожаров», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 ноября на территории Северского района действует четыре очага возгорания общей площадью около 57,7 га, в тушении пожара задействовано около 700 человек. На территории района действует режим ЧС, особый противопожарный режим также введён на территории 25 муниципальных образований Краснодарского края.

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