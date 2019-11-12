Мурманск, , 13:46 — REGNUM В мурманском аэропорту сломался самолет авиакомпании Smartavia — люди с утра ждут вылета в Санкт-Петербург, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рейс должен был отправиться в 7.30 утра, однако из-за обнаруженной у Boing 737−800 неисправности вылет перенесли на 13.30. Однако к назначенному сроку справиться с поломкой не удалось. Ориентировочно, самолет будет готов к вылету к 14.30.

Справка:

АО «Нордавиа — региональные авиалинии», или «Нордавиа» выполняет регулярные и чартерные перевозки под торговой маркой Smartavia и кодом 5N более чем в 50 российских и зарубежных аэропортов. Компания занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе РФ. В парке авиакомпании 15 пассажирских самолётов Boeing 737−500, — 700, и — 800 которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности.

В 2009 году авиакомпания получила сертификат IOSA (IATA — Operational Safety Audit) как международное свидетельство безопасности и качества предоставляемых услуг. В 2019 году авиакомпания успешно прошла очередной ресертификационный аудит IOSA, подтвердив статус безопасного перевозчика. Комплексный показатель безопасности полетов в 2018 году составил 99,98%. Коэффициент SAFA — 0,67.