Майминский район, Алтай, , 13:44 — REGNUM В деревне Соузга Майминского района Алтая ночью 7 ноября произошёл пожар в жилом доме, жертвами которой едва не стали 61-летняя женщина и её 12-летний внук. Подробности происшествия сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Заметив пожар, проживавшие по соседству местные жители прибежали на помощь и начали тушить. Зная, что в доме находятся бабушка с внуком, студенты Горно-Алтайского государственного колледжа и местной школы проникли внутрь, разбив окно.

«Несмотря на сильное задымление, рискуя жизнями, Калачиков Алексей и Ушаков Иван стали искать людей. На полу они обнаружили лежащего мальчика, донесли его до окна, сами при этом надышались угарным газом. Вытащить ребенка на улицу помогли братья Ершовы и Дмитрий Майманов», — отметили в МЧС.

В это время к ним на помощь подоспел Алексей Ковалёв, живущий на соседней улице. Узнав, что дома осталась бабушка, он смочив шапку водой проник в дом и продолжил её поиски. Он обнаружил её на полу, после чего вытащил из дома с помощью молодых людей.

Дом был потушен уже прибывшими на место пожарными. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправной проводки. Бабушка с внуком, а также один из спасителей были госпитализированы с отравлением продуктами горения разной степени тяжести. Региональное ГУ МЧС ходатайствует о награждение ведомственными наградами молодых людей, принимавших участие в спасении.

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