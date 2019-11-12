Найроби, , 13:43 — REGNUM Кенийские студенты, сдававшие практический экзамен по химии, получили отравления, подвергнувшись воздействию ядовитого химического вещества. Об этом передает местная газета Daily Nation.

Об инцидентах сообщалось в школах округов Кисуму и Транс Нзойя в западном регионе страны, сообщают журналисты.

«После экзамена нам пришлось срочно отправить некоторых студентов в больницу, потому что они жаловались на боли в груди, головные боли и дискомфорт в желудке. Мы дали молоко остальным», — цитирует газета Daily Nation слова одного из учителей.

По словам репортеров, также стало известно, что у одного из наблюдателей на экзаменах, беременной учительницы, развились осложнения. Она была немедленно доставлена в больницу, передает газета.

Кенийский национальный экзаменационный совет (Knec), по сообщениям журналистов, дал указание директорам школ закупить ксилол в качестве альтернативы циклогексану, который они должны были использовать во время экзамена, но который был недоступен.

По данным Агентства по регистрации токсических веществ и заболеваний, вдыхание паров ксилола в небольших количествах может вызвать головную боль, головокружение, сонливость и тошноту. В некоторых случаях воздействие ксилола может привести к летальному исходу.

Во время практического экзамена кандидаты должны были нагреть химическое вещество и наблюдать за образцом без защитного снаряжения. Неясно, знали ли чиновники министерства образования о вредных для здоровья последствиях горения этого соединения. Со своей стороны, учителя обвинили в халатности экзаменационный совет.

«Knec должен заботиться не только о честности экзамена, но и о здоровье учителей, проводящих экзамен. Наша жизнь имеет значение», — заявил представитель областного профсоюза учителей.

В экзаменационном совете еще не прокомментировали данный инцидент, передает издание.